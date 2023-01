Braziliaanse president Lula veroordeelt geweld in Brasilia en belooft daders te straffen

Brazilië-kenner Annelies Beck betwijfelt of het protest van vandaag echt is aangestuurd. "In elk geval is het niet op dezelfde manier waarop Trump het 2 jaar geleden zou hebben gedaan in de Verenigde Staten. Het is veel diffuser", zegt ze in VT NWS nieuws laat. "Er zijn ook geen grote organisaties die dit mee hebben aangestuurd zoals dat in de VS wel het geval was."

Voor Beck zijn de gebeurtenissen een soort symbolische culminatie van protest dat al een tijdje onderhuids en minder onderhuids aan het sluimeren was.