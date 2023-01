Clement Peerens Explosition houdt het na allerlaatste optreden in De Roma definitief voor bekeken: "Waarom? Daar heeft u geen zaken mee"

Eind 2021 kondigde de band aan dat het einde nabij was en nu is het ook zover. Heel wat fans wilden dat afscheid meemaken: in De Roma in Antwerpen stonden de afgelopen weken tien afscheidsconcerten op het programma en die waren stuk voor stuk in een mum van tijd uitverkocht, goed voor 20.000 tickets.

"Daar kunnen wij niks aan doen", zegt frontman Clement Peerens na het allerlaatste optreden. "Als de mensen willen komen, dan komen ze. Wij hebben hen niet met een kalasjnikov of handgranaten gedwongen om een ticket te kopen."