Drama in Zutendaal: jongen van 24 overlijdt op nieuwjaarsfeest in jeugdhuis

In jeugdhuis De Kaller in Zutendaal heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een dodelijk drama voorgedaan. Een jongeman van 24 werd onwel op een nieuwjaarsfeest en viel neer. Dat schrijft Het Nieuwsblad. “Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij overleden", bevestigt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP).