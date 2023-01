Waterrijk opaal ontdekt in oude krater op Mars: "Belangrijk voor toekomstige missies"

De Marsverkenner Curiosity van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA baant zich al sinds 2012 langzaam een weg op Mars, meer bepaald in Gale Crater. Tijdens zijn verkenningstocht zag Curiosity al vaker steenlagen met een lichtere glans.



Volgens de studie die is verschenen in "Journal of Geophysical Research: Planets" waren de bewuste halo's wellicht de laatste plekken op Mars (of een van de laatste plekken) waar er een waterrijke omgeving was. Die plekken moeten meer opties voor mogelijk leven hebben geboden op Mars dan wat tot nu toe kon worden afgeleid uit de bodemstructuur aan de landoppervlakte, net omdat er water aanwezig was en omdat er wellicht ook minder straling was (de atmosfeer op Mars is veel dunner dan die op aarde waardoor er meer straling kan doorsijpelen red.).