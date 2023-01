Carnavalsstoet in Ronse op eerst Bommelsfeesten na corona lokt massa volk

De Bommelsfeesten in Ronse lokten zaterdagavond zo’n 10.000 bezoekers. In de straten waar de stoet passeerde stonden de mensen rijen dik. Alles begon ’s ochtends met de machtsoverdracht. Daphné en Mathieu kregen de scepter en de sleutel van het stadhuis. Zij regeren tot maandagavond over de Hermesstad.

Om 18 uur vertrok de stoet. Alle parkings waren overvol, het was zoeken naar een vrije parkeerplaats. De reuzen mochten openen, Koningin Daphné en Koning Mathieu volgden direct met hun vereniging De Bollekies.