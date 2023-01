MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over verlenging van twee kernreactoren: "Op enkele uren van akkoord met Engie"

De federale regering staat op enkele centimeters van een akkoord met Engie over de verlenging van de jongste twee kerncentrales. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in een vooropname voor "De zevende dag". Volgens Bouchez is een akkoord een kwestie van uren, niet noodzakelijk van dagen. Eén van de heikele punten in de onderhandelingen is wie zal betalen voor de berging van het kernafval. Bouchez benadrukt dat het akkoord evenwichtig moet zijn en dat Engie een deel van de kosten zal dragen.