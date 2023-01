Film(parel) van de week "The banshees of Inisherin": met drie trofeeën grote winnaar van de Golden Globes

De idee van een oudere man die zijn resterende tijd liefst op een zinvolle manier wil doorbrengen, kreeg McDonagh tijdens corona. “Ik vroeg me af wat we na de pandemie met onze verspeelde tijd zouden doen. Zouden we terug in onze oude gewoontes hervallen of zouden we bewuster en doelmatiger gaan leven”, vertelt hij aan de entertainmentsite Deadline. Ook het stuklopen van zijn eigen liefdesrelatie was een inspiratiebron. “The banshees of Inisherin" is een film die je aan het denken zet.