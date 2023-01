Genkse supporter met hartaanval tijdens match: "Geen feest uit respect voor de situatie"

"We bedanken bij uitbreiding alle aanwezige supporters in het stadion. Voor het begrip om het standaard moment van vieren tussen spelers en supporters, uit respect voor de situatie, niet te laten plaatsvinden. Alsook om vervolgens sereen het stadion te verlaten. Ook dat is #MijnPloeg", aldus de directeur. Ze hopen in naam van de hele club op het best mogelijke scenario voor de supporter.