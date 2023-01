Groot feest in Airbnb-villa loopt uit de hand: "Het zou me niet verbazen als er honderd aanwezigen waren"

Omstreeks middernacht was de straat dan ook gevuld met jongeren. "Het was echt opvallend om te zien dat er zoveel jeugd te zien was" vult Derua aan. "De buren snapten niet wat er juist aan de hand was, maar door de aanwezigheid van de vele jongeren werden de hulpdiensten verwittigd, ook zakten verschillende ploegen van diverse politiezones af naar de Leuvensesteenweg. Het was een zee van blauwe lichten." De politiediensten zijn er uiteindelijk samen in geslaagd om het feest stop te zetten. Volgens de burgemeester bleef het daarna wel rustig: "De politie is blijven patrouilleren tot 's morgens, maar de jongeren zijn niet teruggekeerd. Ik heb nog enkele jongeren 's nachts aan het tankstation zien staan die druk aan het telefoneren waren, maar ook zij hebben geen onrust meer veroorzaakt."

Ook de eigenares van het huis werd op de hoogte gebracht. "Uiteraard is het niet de bedoeling dat dat je een huis gaat huren en voor zoveel overlast gaat zorgen." besluit Derua