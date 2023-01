Schrijfster Susan Meachen 2 jaar na haar dood plots springlevend? Verbijstering troef bij fans en collega's: "Is dit fictie?"

Is ze echt terug of is dit een misplaatste grap? De verwarring en vooral verbijstering is groot bij de fans, vrienden en collega's van schrijfster Susan Meachen. Twee jaar geleden kondigde haar dochter haar dood aan via sociale media en werd haar begrafenis zelfs bekostigd via een geldinzameling. Nu geeft Meachen plots een teken van leven op Facebook. "Let the fun begin", eindigt de post merkwaardig.