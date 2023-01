Intrede nieuwe belleman in Lummen, de derde in onze provincie

“Ik ben de derde officiële belleman van Limburg en treed in de sporen van die van Hasselt en Genk. Ik zorgde zelf voor mijn kostuum, een kopie van een oud burgemeesterskostuum en liet ook een scheepsbel ombouwen.” En die outfit viel volgens buurtbewoners in de smaak: “Hij zag er fantastisch uit met een mooie hoed”, zegt Urbain Volders. Ook volgens Lummenaar Johan Deferm was hij op-en-top gekleed.

Onderstaande tekst was een deeltje van zijn speech. De belleman sprak deze volledig in het dialect, maar we vertaalden hem even naar het Algemeen Nederlands.