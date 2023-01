Izegem mag zich in 2023 Dorp van de Ronde noemen

Het zal op 2 april 2023 bijna een decennium geleden zijn dat de Ronde nog eens door het centrum van Izegem reed — de vorige keer was in 2014. Tijdens de andere edities reden de renners enkel langs de Rijksweg. "De renners zullen in april vanuit Meulebeke naar de Ardooisestraat rijden. Vervolgens rijden ze langs de Vijfwegen over de Centrale Brug, de Korenmarkt. Ten slotte verlaten de renners het centrum via de Nieuwstraat en Burgemeester Vandenbogaerdelaan", legt Maertens uit.