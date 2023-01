Kerstmarkt Brugge blikt tevreden terug op succesvolle editie: "Vooral drukke start"

"De eerste twee weken van de kerstmarkt waren uitzonderlijk goed, zelfs in de weekdagen was het heel druk", vertelt een standhouder van een broodjeskraam. De kerstmarkt startte op 25 november en liep tot deze zondag. "Maar toen het koude weer kwam, is het verzwakt. Daarnaast vielen kerst en nieuw tijdens het weekend — dat zijn weekends die we kwijt zijn. En nu in januari trekken de mensen vooral de winkels in voor de solden. Maar we mogen niet klagen", vertelt ze.