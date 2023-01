Man kritiek na klap tegen paal in Ichtegem: slachtoffer werd op achterbank van auto gevonden

Het waren de bewoners van het huis op de hoek die de man als eerste gingen helpen. "We waren nog tv aan het kijken en hoorden plots een enorme klap", zegt de bewoonster. "In de hoek van ons huis staat onze gas- en stroomaansluiting en even verder de woonkamer. Toen we buiten gingen kijken zagen we die ravage. Veel konden we voor de man niet doen want hij was amper nog bij bewustzijn en kermde. Op het eerste gezicht is er geen schade binnen in onze woning. Die paal heeft de schok opgevangen, anders reed hij onze woning binnen."

Door de zware impact vlogen brokstukken en olie in het rond en kwamen tegen de gevel terecht. De brandweer had flink wat werk om alle brokstukken van de weg vrij te maken. Het parket werd verwittigd, maar die besloot geen deskundige te sturen. De Diksmuidebaan was twee uur lang afgesloten voor alle verkeer.