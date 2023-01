Man uit Ieper zet achtervolging in op twee dieven van buggy's: twee gewonden bij daaropvolgend ongeval

"Op het Bijlanderpad naast de waterloop was het ter hoogte van de Kalleputstraat tot een ongeval gekomen", zegt Glenn Verdru van Arro Ieper. "De man had in zijn Dodge RAM de achtervolging ingezet op de buggy's, maar die reden aan hoge snelheid weg richting het pad naar Sint-Elooi. Aan de waterloop zijn de drie voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De Dodge eindigde daarbij op zijn dak en de twee buggy's kwamen in de gracht terecht. De twee inzittenden kropen meteen recht en vluchtten weg via de velden. Intussen waren drie politieploegen al in de buurt en zij zetten meteen een zoekactie op. Daarbij werd ook een speurhond ingezet. We konden een van de verdachten oppakken. Het gaat om een 26-jarige Fransman. De andere verdachte is momenteel nog spoorloos."

Na het ongeval kwamen ook twee ambulances ter plaatse want zowel de 39-jarige man in zijn Dodge als de Fransman liepen lichte verwondingen op. Niemand moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het parket van Ieper onderzoekt de zaak verder.