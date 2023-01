Meer dan 1.000 fans op dartstornooi met gast 'Dancing Dimi' in dierenpark Pakawi in Olmen

Eigenaar Wim Verheyen is verrast door de grote opkomst en het enthousiasme. "Hier stonden al mensen klaar vanaf 10.00u voor ons open dartstornooi. Het is heel familiaal en er is veel begankenis. Het was een groot succes. Het wil nu lukken dat Dimitri Van den Bergh in de halve finale zat. Hij komt hier al langer is ook 'peter' van een tijger. Hij sprak ons eens aan over het organiseren van een dartstornooi omdat wij hier een feestzaal hebben. En van het één kwam het ander. We willen hier heel graag een vervolg aan breien."