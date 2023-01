Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) maakt 5 miljoen vrij voor vroegtijdige opsporing van kwetsbaarheden bij jonge kinderen

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat 1 op de 10 kinderen 4 negatieve ervaringen meemaakt. Die negatieve ervaringen worden ook wel ACE’s, Adverse Childhood Experiences, genoemd. Enkele voorbeelden van ACE's zijn stress door een scheiding of plotse veranderingen binnen het gezin, een ongezonde leefomgeving of ouders met verslavingsproblematieken zoals drugs of alcohol.

Deze negatieve ervaringen of trauma’s hebben een duidelijk effect op de hersenen van kinderen. Het zorgt ervoor dat ze meer vatbaar zijn voor psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd. Zo toont de studie dat kinderen die 4 negatieve ervaringen hadden later als volwassene 40 procent uitmaken van alle zware drinkers, rokers of druggebruikers.