Politie onderzoekt verdachte brand in Herentals

Hoe het vuur in het huis in Noorderwijk is ontstaan, wordt nog onderzocht. De politie sluit niet uit dat er kwaad opzet in het spel is. De toevoer van gas en elektriciteit in het gebouw is al geruime tijd afgesloten. Het leegstaande huis kreeg in het verleden al vaker ongewenst bezoek van jongeren of krakers en daarom liet het stadsbestuur het huis een tijd geleden al met houten panelen dichtmaken.

Het gebouw is eigendom van de sociale woonmaatschappij De Woonbrug in Herentals. Die wil het gebouw op termijn laten slopen om er een nieuwbouw op te trekken. Voor zover bekend, raakte er bij de brand niemand gewond.