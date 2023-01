Staking in Oostende, alternatieve nieuwjaarsreceptie gepland "om ongenoegen te uiten tegenover burgemeester Tommelein"

"Wij hebben opgeroepen om te staken om 3 redenen", vertelt Martine Dewitte, secretaris ACV Openbare Diensten. "Ten eerste gaat het om een besluit rechtspositieregeling, dat is een algemeen besluit waarin een aantal afspraken worden vastgesteld voor alle medewerkers uit lokale en regionale besturen. Er is daarover onderhandeld met sociale partners en werkgeversvertegenwoordigers. Maar het onderhandelde akkoord is gewoon aan de kant gezet. Burgemeester Tommelein is hier een van belangrijke actoren in geweest", zegt ze.