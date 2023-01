Thailand voert opnieuw vaccinatieplicht in voor reizigers uit buitenland

Na fel protest heeft China zijn zero-covidbeleid opgegeven en heeft het zijn coronaregels versoepeld. Sinds vandaag heeft het land zijn grenzen heropend en de strenge quarantaineregels opgeborgen. Maar China wordt momenteel wel geconfronteerd met een zware besmettingsgolf.

Thailand verwacht een nieuwe instroom aan Chinese toeristen, zeker na het Chinese Nieuwjaar van eind januari.

Vanaf morgen vragen de Thaise autoriteiten aan buitenlandse toeristen een bewijs van vaccinatie of een herstelbewijs voor wie minder dan zes maanden geleden besmet is geweest. Die regels zijn niet van toepassing voor de eigen bevolking of voor mensen die op doorreis zijn.

Vóór de coronapandemie vormde Chinezen de grootste groep buitenlandse toeristen in Thailand, met bijna 11 miljoen aankomsten in 2019 of omgerekend een kwart van de toeristen.