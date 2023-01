Ana Montes, "een van de meest schadelijke spionnen ooit voor de VS", na twintig jaar vervroegd vrijgelaten

Ana Belen Montes (65), een van de hoogst geplaatste Amerikaanse ambtenaren van wie ooit bewezen is dat het een spionne was, is vervroegd vrijgelaten. Montes onthulde onder meer de identiteit van vier Amerikaanse undercoveragenten en speelde 17 jaar lang geheime info door naar Cuba. Ze werd veroordeeld tot 25 jaar cel omdat ze "een gevaar voor de natie" was. Zelf zegt ze dat ze uit eer en geweten handelde, omdat ze niet akkoord was met het Amerikaanse beleid ten opzichte van Cuba. Afgelopen vrijdag werd ze na iets langer dan twintig jaar in de gevangenis vervroegd vrijgelaten.