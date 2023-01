Werken zinkgat in Merchtem van start: "We verwachten veel verkeershinder"

Helaas was de ellende toen nog niet voorbij. Zo ontstond er een dag later een waterlek. "Dat moet het gevolg geweest zijn van de herstellingswerken van het eerste zinkgat. Dat is onmiddellijk hersteld, maar na een paar dagen was er toch opnieuw een waterlek", vertelt schepen Elpers. "Daarbovenop was het intussen ook nog eens kerstvakantie en bouwverlof. Hierdoor kon er twee weken niets gedaan worden. Het is helaas een beetje de processie van Echternach, maar hier dan twee stappen achteruit en één vooruit."

Schepen Elpers belooft wel beterschap: "Vanaf volgende week wordt alles aangepakt. Maandag leggen ze de riolering open en daarna gaan de nutsmaatschappijen aan de slag om alles te herstellen."