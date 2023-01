Zweedse premier over toetreding tot NAVO: "Turkije stelt eisen die we niet kunnen inwilligen"

"Turkije bevestigt dat wij hebben gedaan wat we moeten doen, maar zegt ook dat het dingen wil bereiken die we niet kunnen bieden", zegt premier Ulf Kristersson. Al sinds mei vorig jaar blokkeert Turkije de toetreding van Zweden en Finland. Turkije wil dat Zweden een journalist uitlevert die Turkije is ontvlucht vlak na de mislukte coup daar in 2016. Volgens Turkije is de man een prominent lid van de Gülen-beweging, de beweging van een islamitische prediker die de Turkse president Erdogan verantwoordelijk houdt voor die coup-poging. Ankara beschouwt de Gülen-beweging als een terreurgroep.