2022 was jaar vol klimaatextremen, met hoge temperaturen en stijgende concentraties van broeikasgassen: wat brengt 2023? 

Als we enkel naar Europa kijken, dan beleefden we de warmste zomer ooit gemeten. Vooral in landen als Italië, Frankrijk, Spanje en Groot-Brittannië was het bijzonder warm en sneuvelde het ene na het andere warmterecord. Het was ook een bijzonder droge zomer, zoals we ook in België konden ervaren. In de Po-vlakte in Italië sneuvelden historische droogterecords.

De massale bosbranden in Europa, onder meer in Frankrijk, hebben voor een extra uitstoot van CO₂ gezorgd, de hoogste uitstoot door bosbranden in de EU en het Verenigd Koninkrijk in 15 jaar tijd.