2023: het laatste jaar waarin de regeringen hun programma kunnen uitwerken

De voorbije jaren hebben de partijvoorzitters zich het vaakst gemoeid met die federale regering, denk maar aan de discussie over het openhouden van de kerncentrales. Hoe licht premier De Croo er ook over gaat, die tussenkomsten blijven het hem moeilijk maken. Meer dan de Vlaamse minister-president Jambon. Zo gaf premier De Croo ook toe: "Is het makkelijk met zeven partijen? Neen. Zeker het voorbije jaar was het vaak moeizaam." Maar hij blijft ook tijdens het laatste volle regeringsjaar ambitieus: "Het komende jaar moeten we tonen dat we beter kunnen. Ik heb nog veel ijzers in het vuur en ik wil die realiseren.”