Hoe de woede in Brazilië al weken werd opgepookt via sociale media, onder codewoord "Festa del Selma" 

Desinformatie over vervalste verkiezingsuitslagen doet dan al lang de ronde. Want hoewel giganten als Meta en Google beloven extra waakzaam te zijn wat betreft de verkiezingskoorts in het erg gepolariseerde Brazilië, blijken er grote mazen in het net te zitten. Zo adverteerde mensenrechtenorganisatie Global Witness een reeks opzettelijk misleidende advertenties bij YouTube en Facebook om te checken wat door de mazen van het net kon glippen. In de advertenties staat bijvoorbeeld dat Bolsonaro's tegenkandidaat Lula Da Silva de uitslag zal manipuleren, hoewel daar geen bewijs voor is.



Bij Facebook passeerde ongeveer de helft van de aangeboden reclameboodschappen van Global Witness. Bij YouTube verschenen nagenoeg alle aangeboden en misleidende advertenties.