Afbraak kasteel Hof Van Delft in Ekeren gestart ondanks protest buurtbewoners: "Een groot verlies voor Ekeren"

"We kregen rond zeven uur vanochtend het bericht dat de toren al tegen de vlakte ligt. Dit is een enorm verlies voor Ekeren. Het kasteel dateert uit 1903, werd ontworpen door Leonard Blomme, een gerenommeerd architect die 30 jaar lang provinciaal architect was van de provincie Antwerpen. Hij ontwierp het met de hulp van zijn broer Henri. Het is het enige kasteel dat Leonard Blomme ooit zelf ontworpen heeft. Dit afbreken is dan een ook een eeuwige schande", zegt Katrien Bodson van het actiecomité Red het Hof van Delft-team dat zich inzette voor het behoud van het kasteel. (lees verder onder foto)