Van valsspelen met huiswerk tot verzekeringsfraude: wat mogen we verwachten van artificiële intelligentie (AI) in 2023?

Mieke De Ketelaere gaat akkoord met haar collega. “Het is een ongelofelijk innovatieve toepassing, maar het maakt vaak fouten. De bot gebruikt online teksten voor zijn antwoorden en die informatie klopt niet altijd. Het is dus geen goed idee om je schoolopdrachten aan ChatGPT over te laten. We moeten nadenken over hoe we volgende generaties hierop voorbereiden, om te voorkomen dat het laksheid in de hand werkt.”