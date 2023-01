Ammoniaklek in pluimveeslachterij in Roeselare gedicht

Om 8.30 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer dat er een ammoniaklek was ontstaan in een pluimveeslachterij in de Moorseelsesteenweg in Roeselare. Vanuit verschillende gemeenten werden gespecialiseerde brandweermannen opgeroepen om het lek te dichten. Buren moesten ramen en deuren gesloten houden.

Tijdens werken in een koelinstallatie was er een klein ammoniaklek ontstaan. 23 personeelsleden verlieten onmiddellijk het gebouw. Niemand raakte gewond. De brandweermannen, in speciale pakken, konden het lek dichten. Het bedrijf lag 2 uur stil. Ondertussen is de productie weer opgestart.