Waar komt de bestorming in Brasilia vandaan? En wat betekent dit voor de toekomst van het diep verdeelde Brazilië?

“Het economische hart ligt in het dichtbevolkte zuiden, in Sao Paolo en de staten daaromheen. Het noordoosten is veel minder dichtbevolkt en economisch minder sterk.” Die economische verschillen zijn ook de oorzaak van de politieke tweedeling in het land.

“Grosso modo staat de arbeiderspartij PT van Lula traditioneel sterk in het noordoosten, terwijl het zuiden globaal genomen Bolsonaro sterk steunt. Opvallend is dat ook in het Amazonegebied Bolsonaro heel hoog scoorde. Mensen die daar kleine of grote stukken grond willen ontginnen voor landbouw, voelen zich vertegenwoordigd door Bolsonaro.”