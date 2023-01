Tsjechische oud-premier en presidentskandidaat Andrej Babiš vrijgesproken voor EU-fraude

De vermogende oud-premier van Tsjechië Andrej Babiš is vrijgesproken voor fraude met subsidies van de Europese Unie. De 68-jarige miljardair werd ervan verdacht 2 miljoen euro, dat bestemd was voor een bouwproject, te hebben verduisterd. Over vier dagen stemmen de Tsjechen voor een nieuwe president en ook Babiš is kandidaat.