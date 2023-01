Begraafplaats in Hechtel twee maanden gesloten door ontgravingen, voor aanleg parkbegraafplaats

Op de begraafplaats van Hechtel (Hechtel-Eksel), langs de Lommelsebaan, is een gespecialiseerd bedrijf gestart met ondergrondse ontgravingen. De begraafplaats zal hierdoor zo'n twee maanden gesloten zijn. Dit is de derde fase van de werken, daarvoor zijn er al heel wat stappen doorlopen, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE-Lijst): "Eerst mochten de mensen beslissen of ze al dan niet de concessies zouden vernieuwen. In de tweede fase nam de gemeente de bovengrondse grafstenen weg. En vandaag starten de ontgravingen en verplaatsingen van graven."