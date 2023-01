Beide liften van voetgangerstunnel onder de Schelde in Antwerpen werken weer

De renovatie nam wat tijd in beslag want de liften zijn bijna 100 jaar oud en het was niet makkelijk om herstellers te vinden. "Het is inderdaad industrieel erfgoed", zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). "Door de grondige renovatie waarbij ook het besturingssysteem werd aangepast, kunnen ze toch weer een hele tijd mee. Het oude verhaal en nieuwe technieken gaan nu hand in hand."