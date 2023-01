Vlaamse regering creëert meer dan 2.000 plaatsen voor het onderwijs in Vlaamse rand rond Brussel

In het kader van het masterplan scholenbouw 2.0 investeert de Vlaamse regering in extra schoolbanken in de Vlaamse Rand. "We gaan in de toekomst kijken welke de noden zijn aan extra schoolbanken in Vlaanderen, en zeker in Vlaams-Brabant", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "De capaciteitsmonitor toont aan dat er tegen het schooljaar 2027-2028 een tekort wordt verwacht. En op basis van die voorspelling gaan we extra investeren. Voor Vlaams-Brabant wil dat zeggen dat we de volgende vijf jaar 2.056 extra schoolplaatsen gaan creëren. Dat is vooral in de Vlaamse Rand, bijvoorbeeld in de regio Dilbeek, maar ook in de regio Grimbergen, Halle en Vilvoorde komen investeringen in extra schoolbanken. In totaal gaat het om 901 plaatsen in het basisonderwijs en 1.155 plaatsen in het secundair onderwijs. En daarvoor maken we de komende twee jaar bijna 34 miljoen euro vrij", zegt minister Weyts nog.