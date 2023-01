Bevolking Gent groeit voor tweede jaar op een rij: bijna 267.000 inwoners

Op 1 januari woonden er precies 266.926 mensen in Gent, bijna evenveel mannen als vrouwen. Dat blijkt uit cijfers die schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V) vrijgeeft. De bevolking is met 2.250 mensen gegroeid op een jaar tijd. Er kwamen 3.186 niet-Belgen bij, het aantal Belgen nam met 936 af. Bijna één op de vijf Gentenaars is geen Belg. De stad kondigt de groeicijfers nu al aan en belooft later meer gedetailleerde info per deelgemeente en wijk.