Hoelang kan Jair Bolsonaro nog in de VS blijven? "We mogen geen toevluchtsoord zijn voor iemand die binnenlands terrorisme stimuleert"

Hoelang hij van plan was om in Florida te blijven, werd toen niet bekendgemaakt - er kwam amper officiële communicatie over Bolsonaro's vertrek. Enkel uit communicatie van het secretariaat-generaal van het presidentschap viel af te leiden dat Bolsonaro mogelijk voor minstens een maand in de VS zou blijven. Braziliaans veiligheidspersoneel dat instaat voor zijn beveiliging, had namelijk de toelating gekregen voor een reis naar Miami tot 30 januari.



Maar nadat duizenden van zijn aanhangers gisteren het parlement, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof in Brasilia hebben bestormd, rijst de vraag hoelang Bolsonaro nog in de VS kan of mag blijven. Bolsonaro distantieerde zich wel van de bestorming en veroordeelde ze op Twitter. "Vreedzame demonstraties maken deel uit van de democratie, plunderingen en invasies van openbare gebouwen vallen daar niet onder", schreef hij. En: "Gedurende mijn hele mandaat heb ik altijd de grondwet, de democratie, de transparantie en onze vrijheid gerespecteerd en verdedigd."