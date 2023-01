Brand in Turnhoutse gevangenis: één gedetineerde naar ziekenhuis

In de gevangenis van Turnhout, aan de Wezenstraat, is deze namiddag brand ontstaan aan een matras in een cel. De brandweer werd opgeroepen maar nog voor ze aankwam, had het gevangenispersoneel het vuur al geblust. Er was veel rook en één gedetineerde werd naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van de politie. Over de aard van zijn verwondingen is niets bekend.