1.200 aanhangers van Bolsonaro opgepakt bij ontruiming van tentenkamp aan legerhoofdkwartier in Brasilia

In een gezamenlijke verklaring hebben president Lula da Silva en de voorzitters van het Congres en het Hooggerechtshof de gebeurtenissen van gisteren nog eens veroordeeld. "De Machten van de Republiek, die garant staan voor de democratie en de grondwet van 1988, verwerpen de terroristische, vandalistische, criminele en putschistische daden die gisteren in Brasilia hebben plaatsgevonden."



Later vandaag vinden normaal gezien in verschillende Braziliaanse steden nog demonstraties voor de democratie plaats, waarbij de bestorming van gisteren aangeklaagd zal worden.

Bolsonaro zelf werd intussen opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis, naar verluidt met pijn in de onderbuik. Zijn toestand zou "niet zorgwekkend" zijn. De ex-president is de voorbije jaren al verschillende keren met dezelfde klachten opgenomen, nadat hij in 2018 neergestoken was tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen.