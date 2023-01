Voormalig Braziliaans president Bolsonaro veroordeelt geweld van zijn aanhangers, maar zegt ook dat hij zelf geen schuld treft

Ook in Latijns-Amerika wordt de bestorming van de democratische instellingen fel bekritiseerd. De Argentijnse president Alberto Fernandez spreekt over een "couppoging door Bolsonaro-supporters" en zijn Mexicaanse ambtgenoot Andres Manuel Lopez Obrador liet via Twitter weten: "Lula is niet alleen, hij heeft de steun van de progressieve krachten in zijn land, in Mexico, het Amerikaanse continent en de wereld."

De Chileense president Gabriel Boric noemde de bestorming "een laffe en misselijkmakende aanval op de democratie" en de Venezolaanse leider Nicolas Maduro veroordeelde de "neofascistische groeperingen" die de aanval op Lula hebben ingezet.