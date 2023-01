Brugse crematorium schenkt 17.000 euro aan MUG-Helikopter

Het Brugse crematorium heeft het bedrag van 17.000 euro te danken aan de opbrengst van metalen na een crematie. "Na een crematie zijn er vaak nog metalen die overblijven, zoals een tandprothese. Die overschotten worden opgehaald en gefilterd door een bedrijf. Aan de hand van de kilo's die ze dan hebben, wordt er een prijs op geplakt", vertelt Mazarella.

We kiezen er bewust voor om een lokaal initiatief te steunen. Voor ons is maatschappelijk engagement erg belangrijk. Het is dan ook logisch dat we kiezen voor de MUG-Heli. Het is troostend dat we met de opbrengst van overblijfselen heel wat mensenlevens kunnen redden", zegt ze.