Brusselse politie stoot op zakken vol drugs in kelders sociale woonwijk

Vorige week donderdag voerde een team van de recherche van de Brusselse politie een patrouille uit in de sociale woonwijk. Ze besloten een kijkje te nemen in de kelders van de gebouwen, toen ze op twee jongeren stootten die daar niet thuishoorden. Het duo werd opgepakt toen de politie in één van de gangen van de kelders een aanzienlijke hoeveelheid drugs aantrof.



"Op een tafel lagen verschillende zakken met in totaal 920 gram marihuana, 70 gram cannabis en 50 gram cocaïne”, klinkt het bij de politie. "Er werden ook twee zwaarden, een lege bus pepperspray, verpakkingsmateriaal, een televisietoestel, een beamer, enkele gsm’s en een drone aangetroffen."



De twee minderjarigen werden na verhoor ter beschikking gesteld van het parket.