Burgemeester van Galmaarden stopt er onverwacht mee: "Ik word 60 en dan denk je al eens na over je leven"

De zware coronajaren hebben volgens Decat niet meteen een rol gespeeld bij zijn beslissing, maar de impact is wel voelbaar. "Het was allemaal niet zo simpel. Die jaren hebben we anders moeten invullen dan tijdens een normale legislatuur. Maar ik denk dat dat voor alle burgemeesters geldt." Decat stopt dan wel als burgemeester, maar hij blijft wel nog schepen in het college. "Over twee jaar zit ik al 36 jaar in de gemeentepolitiek. Ik denk dat het interessant is dat mijn opvolger nu al klaarstaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024."