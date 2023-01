Druk is van de ketel na spoedoverleg tussen minister Frank Vandenbroucke en artsen, "vertrouwen is hersteld"

Na een spoedoverleg vanavond bevestigt BVAS-voorzitter Johan Blanckaert dat het vertrouwen in Frank Vandenbroucke is hersteld. "We hebben de garantie gekregen dat in aparte werkgroepen over de modaliteiten gepraat kan worden", zegt Blanckaert. "Er is opnieuw vertrouwen en een wil om te overleggen."

Vandenbroucke is tevreden. Hij "heeft herhaald dat een bescherming van sociaal kwetsbare patiënten een zeer belangrijke doelstelling is". "Ik denk dat iedereen inziet dat het doorlopen van dat conventietarief belangrijk is. Iedereen heeft gehoord en begrepen dat we hierover zullen overleggen en dat we daar onze tijd voor zullen nemen."