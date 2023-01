8.000 middelbare scholieren uit Balen, Dessel en Mol kunnen met al hun problemen terecht bij nieuwe "campusflik" Bert

Leerlingen kunnen over uiteenlopende thema’s terecht bij de inspecteur. “Over alle veiligheidsthema’s kunnen ze mij aanspreken: ongewenst seksueel gedrag, drugs, gevaren op het internet, zelfdoding, spijbelen, maar ook pesten bijvoorbeeld. Ze mogen mij over alles contacteren en dan ben ik er voor de jongeren”, aldus Theuwissen. In de meeste gevallen zal de campusflik een luisterend oor bieden en bemiddelend optreden. Of zal hij de jongeren en de scholen verder helpen met een doorverwijzing naar andere diensten binnen de politie of jeugdwerkorganisaties. Wanneer het echter gaat over misdrijven zal hij ook het parket inschakelen.