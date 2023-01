Cinema Cameo in Sint-Truiden sluit na 10 jaar

Na 10 jaar cinema Cameo in Sint-Truiden gaan de deuren van de bioscoop dicht. De sluiting heeft meerdere redenen. "Allereerst is mijn hoofdbezigheid reisbureau De Blauwe Vogel," zegt eigenaar Trudo Carlier. "Daardoor was er niet veel tijd meer over. En het filmaanbod is ook enorm verzwakt, vind ik." De cinema was elk jaar licht verlieslatend, maar door inflatie en energieprijzen liepen de kosten vorig jaar erg op. Het gevolg was een verlies van 35.000 euro.