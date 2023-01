Bart De Wever (N-VA) over nucleaire akkoord met Engie: "Paard van Troje dat bevoorradingszekerheid niet garandeert"

"De winter van 2026-2027 zullen we normaal geen probleem meer hebben met het akkoord van vandaag, maar in de winter van 2025-2026 is er inderdaad nog altijd een tekort in de bevoorrading", geeft Lachaert toe. "We laten Elia nu berekenen hoe groot dat tekort precies is en dan kunnen we bekijken hoe we het oplossen. Ik weet dat er vragen zijn voor extra tendering van gas en er is ook de mogelijkheid om de oudste kernreactoren al dan niet nog een winter te verlengen zoals men in Duitsland gedaan heeft. Binnen de Vivaldi-regering zullen we hier met een open blik naar kijken. We gaan de problemen punt per punt oplossen."