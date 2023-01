Dilsen-Stokkem ontvangt verkeersveiligheidslabel van Ouders van Verongelukte Kinderen

Ook Angele Zwakhoven verloor haar zoon dertien jaar geleden bij een verkeersongeval. Net zoals Rozette Reyskens geeft ze getuigenissen in scholen. "De leerkrachten zeggen me dat de laatstejaars van het middelbaar, die zelfs in de les nooit stil te krijgen zijn, tijdens mijn getuigenissen muisstil worden", zegt Zwakhoven.

"Alcohol en gsm-gebruik achter het stuur zijn uit den boze. Leg je gsm in het handschoenenkastje, dat is nog het veiligste. Na een feestje denken mensen dat ze niet anders kunnen dan zat naar huis rijden als ze willen thuisraken. Ik vertel hen dat dat gewoon echt niet OK is. Je kan een taxi bellen of een hotel boeken. Veel leerlingen zijn verbaasd als ik vertel dat je een taxi ook achteraf kan betalen via overschrijving."

Ook Zwakhoven ergert zich wel eens aan het gedrag dat ze soms ziet in het verkeer: "Voorbijsteken over een volle lijn of bruusk stoppen voor je auto. En sommige snelheidsbeperkingen mogen van mij ook aangepast worden."