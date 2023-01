BEKIJK: Dries uit Genk en kotgenoot Senne houden kerstdiner op de trein, om energie te besparen

Hoe een gezellig kerstdiner houden maar je niet blauw betalen aan energiekosten? Dat is een vraag die studenten en Youtubers Dries en Senne zich ook stelden. Er kwam een opvallend idee uit: een volledig kerstdiner klaarmaken en opeten op de trein. Het duo nam een trein vanuit Limburg naar de zee en slaagde er in om drie gangen klaar te maken en te verorberen tijdens die hele rit.

"We hebben effectief gecheckt bij de NMBS of het mocht, en dat was geen probleem", vertelt de Genkse Dries aan Radio2. "Het was wel even slikken toen de conducteur onze tickets kwam vragen, maar die zei er helemaal niets van."

BEKIJK: Studenten Dries en Senne maken een kerstdiner klaar op de trein.