Spanning stijgt in Duits "kolendorp" Lützerath nu ontruiming nadert: honderden activisten bezetten dorp tegen uitbreiding bruinkoolmijn

Het is vooral de oorlog in Oekraïne die Duitsland ertoe dwingt volop in te zetten op bruinkool. Nu er fors minder Russisch gas geleverd wordt, neemt de grote Duitse afhankelijkheid van kolen alleen nog maar toe. Al zou dat niet erg lang meer duren... In 2030 stopt RWE met kolenwinning in Duitsland. Tot die tijd mag het bedrijf er wel zijn activiteiten voortzetten, zo staat in de overeenkomst met de regering.