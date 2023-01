Eeklo verkoopt vastgoed om begroting rond te krijgen

Om voldoende geld bijeen te krijgen om de 35 miljoen aan investeringen te betalen, zet Eeklo heel wat vastgoed te koop. De stad wil de appartementswoningen van lokaal dienstencentrum Zonneheem, een aantal sociale huurwoningen, het oude politiekantoor, de gronden van het voormalige zwembad, de sociale site De Meerling en de bouwzones van het voormalige ziekenhuis te gelde maken. De stad hoopt daarvoor 19 miljoen euro te kunnen ophalen in de komende drie jaar. Vooral de verkoop van de 40 seniorenflats boven Zonneheem valt op. De bewoners kregen vandaag al tekst en uitleg op een infovergadering. Volgens burgemeester Luc Vandevelde (SMS) blijft de uitbating en de eigendom van Zonneheem zelf wel in eigen beheer.

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) licht de verkoop van het stadspatrimonium als volgt toe: "Als stadsbestuur moeten wij in huidige tijden kiezen voor de noodzakelijke kerntaken van een lokaal bestuur. Het is geen kerntaak van de stad om onroerend goed te onderhouden dat al jaren leegstaat en waarin vandaag en morgen geen nuttige overheidsfunctie kan beoefend worden. Bovendien is de onderhouds- en renovatiekost te hoog om te dragen. Het verkopen van dergelijke onroerende goederen past dus binnen een gezond en logisch vastgoedbeheer. Met de voorziene opbrengsten willen we verder een goede dienstverlening voor onze burgers uitbouwen, de stadsontwikkelingen meerdere kansen bieden en ons stadspatrimonium verduurzamen."